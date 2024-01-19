Babnet

وزيرة التجهيز تناقش مع سفيرة الامارات بتونس مشروع "سما دبي" المعطل منذ اكثر من عقد

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
خصص اللقاء الذي جمع وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري، بسفيرة الامارات بتونس ايمان أحمد السلامي، اليوم الجمعة،لتناول مشروع "سما دبي" المطروح منذ عدة سنوات والمعطل ومختلف الفرضيات المتعلقة به.

وصادقت تونس سنة 2007 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس لكن المشروع الذي لم ينفذ الى حد الآن.

...

وتهدف الاتفاقية، التي أبرمتها تونس مع شركة "سما دبي الاماراتية" ، الى انجاز مشروع تطوير مجمعات تجارية وسكنية باستثمارات قدرت وقتها بحوالي 18 مليار دينار.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض اوجه العلاقات القائمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة وسبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطوير الإستثمارات الإمارتية في تونس.

وأكدت سفيرة الامارات بتونس ، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون عن عدة قطاعات ، استعداد بلادها لمزيد دعم فرص التعاون والشراكة مع تونس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280709


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*