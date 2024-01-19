Babnet

حجز ألف قرص مخدر و12غ من الكوكايين بحوزة صاحب كشك قبالة أحد المعاهد بحي التضامن

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكن أعوان وإطارات منطقة الحرس الوطني بحي التضامن، اليوم الجمعة، معززين بوحدات من إقليم الحرس الوطني بأريانة، من القاء القبض على صاحب كشك منتصب قبالة أحد المعاهد بجهة حي التضامن، كان يعمد إلى ترويج الأقراص المخدرة خاصّة في صفوف التلاميذ.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه سبقت عملية القاء القبض على صاحب الكشك، اجراء جملة من التحريات الميدانية وعمليات متابعة ورصد بالتنسيق مع النيابة العمومية، مشيرة الى أنه تمّ في مناسبة أولى حجز مبلغ مالي وجزء من الأقراص المخدرة داخل المحلّ المذكور، وحجز بقية الكمية بمحلّ سكناه، والتي قدّرت بحوالي 1000 قرص مخدر و120 غراما من مخدر الكوكايين.

...

وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280708


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*