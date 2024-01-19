حجز ألف قرص مخدر و12غ من الكوكايين بحوزة صاحب كشك قبالة أحد المعاهد بحي التضامن

تمكن أعوان وإطارات منطقة الحرس الوطني بحي التضامن، اليوم الجمعة، معززين بوحدات من إقليم الحرس الوطني بأريانة، من القاء القبض على صاحب كشك منتصب قبالة أحد المعاهد بجهة حي التضامن، كان يعمد إلى ترويج الأقراص المخدرة خاصّة في صفوف التلاميذ.



وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه سبقت عملية القاء القبض على صاحب الكشك، اجراء جملة من التحريات الميدانية وعمليات متابعة ورصد بالتنسيق مع النيابة العمومية، مشيرة الى أنه تمّ في مناسبة أولى حجز مبلغ مالي وجزء من الأقراص المخدرة داخل المحلّ المذكور، وحجز بقية الكمية بمحلّ سكناه، والتي قدّرت بحوالي 1000 قرص مخدر و120 غراما من مخدر الكوكايين.





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وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.