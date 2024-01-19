انطلاق الدورة الأولى لتقديم مطالب الانتفاع بتمويل صندوق البحث والتطوير والتجديد الجمعة

تم، اليوم الجمعة، إطلاق الدورة الأولى لتقديم مطالب الانتفاع بتمويل صندوق البحث والتطوير والتجديد الذي يهدف الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الناشطة في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة، وفق معطيات نشرها الصندوق.



ويرنو هذا الصندوق إلى توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقدم مشاريع تشاركية في مجالات البحث والتطوير والتجديد مع شركاء من القطاعين العام أو الخاص.





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ويوفر صندوق البحث والتطوير والتجديد، الذي تناهز قيمته الجملية 5ر1 مليون أورو، لكل مؤسسة مستفيدة تمويلا بمعدل 30 ألف أورو، أي ما يقارب 100 ألف دينار.



يذكر أن إطلاق هذا الصندوق يعدّ جزءا من برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية ضمن مشروع "النمو النوعي للتشغيل"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.