Babnet

انطلاق الدورة الأولى لتقديم مطالب الانتفاع بتمويل صندوق البحث والتطوير والتجديد الجمعة

Photo archives
Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تم، اليوم الجمعة، إطلاق الدورة الأولى لتقديم مطالب الانتفاع بتمويل صندوق البحث والتطوير والتجديد الذي يهدف الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الناشطة في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة، وفق معطيات نشرها الصندوق.

ويرنو هذا الصندوق إلى توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقدم مشاريع تشاركية في مجالات البحث والتطوير والتجديد مع شركاء من القطاعين العام أو الخاص.

...

ويوفر صندوق البحث والتطوير والتجديد، الذي تناهز قيمته الجملية 5ر1 مليون أورو، لكل مؤسسة مستفيدة تمويلا بمعدل 30 ألف أورو، أي ما يقارب 100 ألف دينار.

يذكر أن إطلاق هذا الصندوق يعدّ جزءا من برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية ضمن مشروع "النمو النوعي للتشغيل"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280706


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*