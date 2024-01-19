الدورة السادسة من مهرجان "فيلمي الوثائقي الأول" تواصل عروضها على الأنترنت من 19 إلى 28 جانفي

بعد سلسلة من العروض بقاعة الطاهر شريعة في مدينة الثقافة من على مدى أربعة أيام (26 - 29 ديسمبر 2023)، تتواصل عروض الدورة السادسة من مهرجان فيلمي الوثائقي الأول" في نسخته الرقمية من 19 إلى 28 جانفي 2024.

وعلى مدى 10 أيام ستكون أفلام الدورة السادسة لمهرجان "فيلمي الوثائقي الأول" متاحة عبر الإنترنيت مجانًا وبشكل مستمر على المنصة WWW.DOCUMEDTUNISIE.COM

وتضمّ البرمجة مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية الحديثة بعضها يعرض لأول مرة في العالم، من إنتاج مخرجين مستقلين. وهذه الأشرطة من تونس والجزائر والمغرب ولبنان وجنوب افريقيا وإيران وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكردستان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويدعو القائمون على الدورة الحالية لمهرجان "فيلمي الوثائقي الأول" جمهور الفن السابع إلى اكتشاف تنوع كبير في السينما الوثائقية الدولية سواء في المواضيع التي تتناولها أو في الأشكال التي يعمل بها مخرجوها. ويقدم المهرجان هذا العام للجمهور نسخة تحتوي على تمثيل قوي لمواضيع متعلقة بـ "مرور الزمن" من خلال أفلام تتناول من ناحية جوانب من العلاقة بالزمن في الروابط بين الأجيال، بين الحنين إلى الماضي وآفاق مستقبل غامض. وتتناول أفلام أخرى مسألة التحويل الثقافي من خلال محاولة استكشاف تاريخ الأسرة في نوع من البحث عن الهوية ولإعطاء معنى للأصول وللحياة.



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ويوثّق بعض المخرجين في أعمالهم قصصًا عن أنماط الحياة التقليدية في التعايش مع الطبيعة ومع الدورات الموسمية التي يعيشها سكان الريف بشكل جماعي وكذلك الأفراد المنعزلين. كما تُعرض أعمال وثائقية تلقي دائرة الضوء على ظروف وأوضاع الحياة في المجتمعات الحالية. ويتابع جمهور المهرجان أيضا مجموعة من الأفلام الملتزمة والإنسانية ودعم القضايا العادلة مثل قضية الشعب الفلسطيني.

