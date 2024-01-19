إخماد حريق هائل نشب في واحة قابس

تمكّن أعوان الحماية بقابس، اليوم الجمعة، من اخماد حريق هائل نشب باحدى المستغلات الفلاحية بواحة قابس الوسطى، وذلك وبعد مجهودات إطفاء دامت قرابة 4 ساعات.

وتمكن الأعوان من محاصرة النيران والحيلولة دون انتشارها الى المستغلات الفلاحية المجاورة، ومن اجلاء عدد من رؤوس الماشية والدواجن لحمايتها من النيران.

وقد أتى هذا الحريق على مساحة قدّرتها مصالح الحماية المدنية بـ4 آلاف متر مربع، وانحصرت الأضرار في 22 أصلا من النخيل وبعض الأشجار ومساحات من الأعشاب الجافة.

ويضاف هذا الحريق إلى العديد من الحرائق التي نشبت بعدد من واحات الجهة وخاصة منها واحة قابس والتي تكرّرت بمدخلها الشمالي الحرائق التي يرجح البعض أنها في الغالب متعمدة والغاية منها تحويل المستغلات الفلاحية المجاورة لهذا المدخل الى بناءات، وهو ما تبيّنه البناءات الموجودة على يمين ويسار هذا المدخل والتي حلت محل النخيل والأشجار المثمرة والحناء.



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