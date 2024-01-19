جلال القادري: هناك شعور بالمسؤولية ونتمنى رد الفعل في لقاء مالي

اكد جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي ان مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا لكرة القدم امام المنتخب المالي غدا السبت لا تستحق الكثير من الكلام في ظل الشعور الواسع بالمسؤولية الذي يحدو اللاعبين من اجل رد الفعل ومحو هزيمة الجولة الاولى ضد ناميبيا.



واوضح القادري خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة ان " المنتخب التونسي لم يكن في مستوى الامال المعلقة عليه في مباراة ناميبيا حيث كان المنافس اكثر نجاعة وواقعية وهو ما جعله يحقق فوزا مستحقا ويتعين طي صفحة تلك المباراة والتركيز على لقاء الغد ضد مالي ".



واوضح القادري خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة ان " المنتخب التونسي لم يكن في مستوى الامال المعلقة عليه في مباراة ناميبيا حيث كان المنافس اكثر نجاعة وواقعية وهو ما جعله يحقق فوزا مستحقا ويتعين طي صفحة تلك المباراة والتركيز على لقاء الغد ضد مالي ".

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واشار الى ان "مباراة الغد ستكون كتابا مفتوحا بين المنتخبين باعتبار تعدد المنافسات المباشرة بينهما حيث اقتسما الفوز في المواجهات الاخيرة لاسيما وان المنتخب المالي يعتبر من افضل المنتخبات الافريقية في الوقت الحالي بفضل ما يتمتع به من امكانيات هجومية ولاعبين ذوي جودة فنية عالية ومع ذلك فنحن مطالبون برد الفعل وتجاوز المصاعب التي اعترضتنا في لقاء ناميبيا خاصة تلك المتعلقة بالجوانب البدنية ".

وحول الانتقادات التي طالت المنتخب التونسي والجهاز الفني عقب هزيمة ناميبيا، اكد المدرب الوطني ان "لاعبي المنتخب التونسي محترفون ومتعودون على اللعب تحت الضغط كما ان المجموعة برمتها ليس لها علاقة بالعالم الخارجي، فمسؤوليتنا تقتصر على توفير مناخ داخلي مناسب ومع ذلك فهناك رغبة كبيرة من الجميع لاسعاد الجماهير التونسية وتحقيق نتيجة ايجابية ضد مالي".

يذكر ان المنتخب التونسي يلاقي نظيره المالي غدا السبت بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وسيدير اللقاء الحكم الغاني دانيال لاريا بمساعدة الانغوليين جيرسون إيماليانو دوس سانطوس ولوبيز أوليفيرا. بينما تم تعيين الرواندية ساليما موكانساتجا حكمة لتقنية الفيديو بمساعدة الجزائري لحلو بن إبراهيم.

وكان المنتخب التونسي خسر في الجولة الافتتاحية امام نظيره الناميبي بهدف دون رد بينما تغلب المنتخب المالي على نظيره الجنوب افريقي بثنائية نظيفة.