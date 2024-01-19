Babnet

توزر: النظر في سبل استغلال وتثمين القرى الامازيغية القديمة بتمغزة وميداس

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:06 قراءة: 1 د, 17 ث
      
نظرت لجنة جهوية متكونة من عدة هياكل عمومية في ولاية توزر، من بينها السلط الجهوية والمحلية والوكالة العقارية السياحية وبلدية تمغزة، في سبل استغلال القرية الثقافية بميداس والقرية القديمة بتمغزة، وهي قرى أمازيغية قديمة توظف منذ سنوات في المجال السياحي، عبر زيارة ميدانية للاطلاع على وضعية القرى، وتم عقد جلسة عمل أمس الخميس، لضبط برنامج تدخل بها، وفق ما ذكره معتمد تمغزة عبد الرحمان عيدودي ل"وات".

وأضاف عيدودي أن الجلسة مكنت من وضع برنامج تدخل في القريتين المذكورتين بغاية خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية سواء في مدينة تمغزة أو في قرية ميداس بتوظيف الإمكانيات الطبيعية والموروث الثقافي الثري الذي يميز معتمدية تمغزة بمختلف مناطقها، الى جانب النظر، بالتنسيق مع الوكالة العقارية السياحية، في السبل الممكنة سواء بالترميم والصيانة أو احداث فضاءات سياحية تراعي خصوصية القرى باعتبار أن ملكية القريتين تعود الى الوكالة، وفق تأكيده.

...

وتم التداول خلال الجلسة في التدابير الحينية الممكن تنفيذها وفق معتمد المنطقة، وتقسيم التدخلات حسب الإدارات ذات العلاقة، حيث تضمنت المقترحات تمكين مجموعة من المستثمرين التونسيين والأجانب من فضاءات من طرف الوكالة العقارية السياحية لبعث مشاريع، يعد ان أبدوا رغبتهم في الاستثمار في القريتين، علاوة على تدارس إمكانية بعث شركة أهلية في قرية ميداس من طرف شباب المنطقة، وبين أن كافة الأطراف وهي بلدية تمغزة ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، أبدت استعدادها لتنفيذ برنامج تدخل في القريتين للحفاظ عليهما.
ولفت الى أنه سيتم ضبط برنامج التدخل تحت اشراف الوكالة العقارية السياحية وبعد مراجعة وزارة الثقافة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، في ما يتعلق بالجوانب الفنية والمحافظة على خصوصية القريتين من حيث مواد البناء والفضاءات الممكن احداثها علاوة على برمجة تهيئة طرقات من بلدية المكان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280692


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*