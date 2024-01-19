تونس تحتضن الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي حول المياه من 5 إلى 7 فيفري 2024

تلتئم الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه بتونس من 5 الى 7 فيفري 2024 وذلك ببادرة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمعهد المتوسطي للمياه.

ويمثل المنتدي الذي ينتظم بإشراف مجلس المياه العالمي والاتحاد من أجل المتوسط تحت شعار "معا من أجل رصانة مياه مشتركة" مرحلة هامة في سياق التحضير للمنتدى العالمي للمياه الذي سينعقد من 18 الى 24 ماي 2024 بمدينة بالي (اندونيسيا).

وسيشكل المنتدى وفق المنظمين، منصة لتبادل الخبرات والتجارب وتوطيدها في مجال المياه في منطقة المتوسط بما من شأنه أن يساهم في ابتكار حلول تأخذ في عين الاعتبار حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.

ويتطلع المنظمون إلى جمع الفاعلين في مجال المياه بمنطقة المتوسط من أجل استنباط حلول مبتكرة لمشكل تزايد الحاجيات للمياه وخلق مناخ للحوار ملائم لبلورة استراتيجية عادلة للتصرف المستدام في الثروة المائية بالمتوسط.



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ويسعى المنتدى إلى المساهمة في جعل مسألة المياه أولوية في السياسات على المستوى العالمي والجهوي والوطني.

جدير بالتذكير أن الدورة السابقة للمنتدى انعقدت سنة 2021 في مالطا تحت شعار "التصرف في المياه في منطقة المتوسط :التحديات والفرص".

وتمثل المياه الصالحة للشراب المتوفرة 420 متر مكعب سنويا لكل مواطن، مما يجعل تونس في وضعية "الضغط المائي" وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وسيعرف الطلب الوطني على المياه ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة في أفق 2050 مقابل تواصل انخفاض الثروات المائية التي ستسجل نقصا ب 28 بالمائة وفق المصدر ذاته

