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بلحاج موسى: وزارة الأسرة تشتغل على التعهّد بالأطفال في وضعيات صعبة بشكل علميّ وتشاركيّ

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 17:11 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة، أن وزارة الأسرة تشتغل على مسألة التعهّد بالأطفال في وضعيات صعبة، بشكل علميّ وتشاركيّ وأعدّت تصوّرا أوليّا لإحداث مؤسسة نموذجيّة للتعهّد متعدّد القطاعات بالوضعيّات الصعبة للأطفال، وفق مقاربة أفقيّة تضمن التعهّد الخصوصيّ بحالات التهديد الطارئة، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

وأوضحت لدى افتتاحها، بمقرّ الوزارة، أشغال اللّجنة الفنيّة المتعلّقة بإرساء آليات التّعهد بالأطفال في وضعيّات صعبة بالمراكز المندمجة للشّباب والطّفولة وقرى الأطفال س و س، أن إحداث هذه المؤسسة النموذجية أخذ في الاعتبار ما يتطلّبه التعهّد بهذه الوضعيّات على المستوى الوظيفيّ من إطارات متخصّصة وتنوّع على مستوى الخدمات اللازمة وبنية تحتيّة ملائمة وآمنة.

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وأكّدت الوزيرة أنّ إحداث اللّجنة الفنيّة الاستشارية المتعلّقة بإرساء آليات التّعهد بالأطفال في وضعيّات صعبة، يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريسا للواجب الوطني بحماية المصلحة الفضلى لمكفولي الدولة من الأطفال فاقدي السند والذين تمثّل مؤسسات الدولة أسرتهم البديلة والفاعل الأساسيّ لضمان إدماجهم وحمايتهم من كافة أشكال التهديد.

وتضمّ تركيبة هذه اللجنة الفنيّة المحدثة بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023، ممثلين عن رئاسة الحكومة و وزارات العدل والداخليّة والماليّة والصحة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والشباب والرياضة والأسرة والشؤون الثقافيّة والتكوين المهني والتشغيل إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال س و س والجمعيّة التونسيّة للطبّ النفسي للطفل والمراهق.

ويشار إلى أنّ المقصود بالوضعيّات الصّعبة هو الوضعيّات التي لا يقدر المركز المندمج للشّباب والطّفولة وقرى الأطفال س و س على التّعهّد بها والتي تستوجب تعهّدا خصوصيّا ومتعدّد الأطراف.


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