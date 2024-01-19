احباط 3 عمليات اجتاز للحدود البحرية خلسة وانقاذ 13 مجتازا تونسيا ..ومباشرة قضية اتجار بالبشر في صفاقس (الحرس الوطني)

أحبطت الوحدات العائمة بإقليم الحرس البحري بالوسط، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وتمكنت من نجدة وانقاذ 13 مجتازا تونسيا، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة.



كما تمكنت، وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس، وفق ذات البلاغ، من ضبط ثلاثة أشخاص مفتش عنهم من منظمين ووسطاء، وحجز مركب حديدي وخمسة محركات بحرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.





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وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ ثان لها، أن دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، تمكنت من ضبط شخص أصيل سيدي بوزيد، بصدد نقل 14 مجتازا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، قصد مساعدتهم والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية، بعد أن قام بجلبهم من ولاية القصرين .



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية موضوعها " الاتجار بالبشر المرتكب في إطار وفاق إجرامي، وإعانة أجنبي على الإقامة والجولان بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية".