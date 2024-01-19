Babnet

احباط 3 عمليات اجتاز للحدود البحرية خلسة وانقاذ 13 مجتازا تونسيا ..ومباشرة قضية اتجار بالبشر في صفاقس (الحرس الوطني)

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 15:56 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أحبطت الوحدات العائمة بإقليم الحرس البحري بالوسط، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وتمكنت من نجدة وانقاذ 13 مجتازا تونسيا، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة.

كما تمكنت، وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس، وفق ذات البلاغ، من ضبط ثلاثة أشخاص مفتش عنهم من منظمين ووسطاء، وحجز مركب حديدي وخمسة محركات بحرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

...

وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ ثان لها، أن دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، تمكنت من ضبط شخص أصيل سيدي بوزيد، بصدد نقل 14 مجتازا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، قصد مساعدتهم والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية، بعد أن قام بجلبهم من ولاية القصرين .

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية موضوعها " الاتجار بالبشر المرتكب في إطار وفاق إجرامي، وإعانة أجنبي على الإقامة والجولان بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280685


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:02 Tunis
All Radio in One    
*.*.*