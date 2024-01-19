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القبض على 13 عنصرا تكفيريا في عدد من الولايات

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 15:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت مصالح إدارة مكافحة الارهاب مركزيا وجهويا بالمهدية وجندوبة ونابل والمنستير وأريانة وسوسة وقفصة، بمشاركة الوحدات الاستعلاماتية، من القاء القبض على 13 عنصرا تكفيريا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن التكفيريين الموقوفين صادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين سنة واحدة و11سنة ، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


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