مدينة العلوم: غلق استثنائي للقبة الفلكية خلال الفترة من 23 جانفي الى غاية 8 مارس 2024

أعلنت مدينة العلوم بتونس اليوم الجمعة عن غلق استثنائي للقبة الفلكية بداية من يوم 23 جانفي الجاري الى غاية يوم 8 مارس 2024 حسب بلاغ المدينة على صفحتها على فيسبوك.



ولفتت مدينة العلوم الى أن هذا الغلق الاستثنائي يعود لأعمال الصيانة وتجديد المعدات السمعية والبصرية.





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يذكر أنّ القبّة الفلكية التي تم إحداثها سنة 1996هي عبارة عن غرفة ثابتة أو متنقلة يتوسطها جهاز عرض للنجوم والكواكب والشمس والقمر.

