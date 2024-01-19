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مدينة العلوم: غلق استثنائي للقبة الفلكية خلال الفترة من 23 جانفي الى غاية 8 مارس 2024

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 13:38 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت مدينة العلوم بتونس اليوم الجمعة عن غلق استثنائي للقبة الفلكية بداية من يوم 23 جانفي الجاري الى غاية يوم 8 مارس 2024 حسب بلاغ المدينة على صفحتها على فيسبوك.

ولفتت مدينة العلوم الى أن هذا الغلق الاستثنائي يعود لأعمال الصيانة وتجديد المعدات السمعية والبصرية.

...

يذكر أنّ القبّة الفلكية التي تم إحداثها سنة 1996هي عبارة عن غرفة ثابتة أو متنقلة يتوسطها جهاز عرض للنجوم والكواكب والشمس والقمر.


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