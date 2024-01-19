المنتخب المالي - المنافس الابرز للمنتخب التونسي في الدور الاول

يعتبر المنتخب المالي لكرة القدم المنافس الابرز للمنتخب التونسي في المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول من كاس امم افريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار.



ويشارك المنتخب المالي الملقب بالنسور في النهائيات القارية للمرة 13 في تاريخه كانت افضلها سنة 1972 بادراكه الدور النهائي الذي خسره امام الكونغو 2-3.

كما انهى دورتي 2012 و2013 في المركز الثالث فيما خرج من الدور ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين 2019 و2021.



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ويضم الفريق المالي الذي يدربه ايريك شال صاحب الجنسية المزدوجة مالي - فرنسي عددا هاما من المحترفين في البطولات الاوروبية منهم تسعة لاعبين بنشطون في فرنسا .

ويعد هاماري تراوري مدافع ريال سوسيداد الاسباني قائد هذه المجموعة التي تضم ايضا متوسط ميدان توتنهام الانقليزي ايف بيسوما ولاعب لايبزيغ الالماني امادو حيدرا ومهاجم لوريان الفرنسي سيرين دوكوري.

وتاهل المنتخب المالي الى نهائيات الكوت ديفوار بعد ان تصدر المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة متقدما على المنتخب الغامبي 10ن والكونغو 7 ن وجنوب السودان 3.

وفاز في الجولة الاولى على الكونغو 4-0 ثم على جنوب السودان 3-1 في الجولة الثانية قبل ان يتغلب على غامبيا في الجولة الثالثة 2-0

وتعرض الى الهزيمة في الجولة الرابعة امام مضيفه الغامبي 1-0 وفاز على كل من الكونغو 2-0 وجنوب السودان 4-0.

وسبق للمنتخب التونسي ان واجه نظيره المالي في الدور الاول من النهائيات القارية في عدة مناسبات من بينها كاس امم افريقيا 1994 في تونس عندما انهزم المنتخب التونسي 0-2 الى جانب دورة مصر 2019 (1-1) ودورة الكاميرون سنة 2022 (فوز مالي 1-0).

ولئن كانت الاسيقية لنسور مالي في النهائيات القارية فان منتخب نسور قرطاج كسب ترشحه لمونديال قطر على حساب هذا المنتخب بعد الفوز عليه ذهابا في باماكو وتعادله ايابا في رادس 0-0.

واستعدادا لنهائيات الكوت ديفوار تفوق المنتخب المالي وديا على غينايا بيساو 6-2 .

واستهل المنتخب المالي نهائيات الكوت ديفوار بالفوز على منتخب جنوب افريقيا بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من مدافع ريال سوسيداد الاسباني هاماراي تراوري (60) ومهاجم اوكسير الفرنسي لاسيني سينايوكو (66).