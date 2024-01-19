بطولة Nonthaburi التايلاندية للتنس : التونسي اسكندر المنصوري يبلغ رفقة البريطاني لوك جونسون نهائي مسابقة الزوجي

تاهل التونسي اسكندر المنصوري والبريطاني لوك جونسون اليوم الجمعة الى نهائي مسابقة الزوجي لبطولة نونثابوري (3) التايلاندية للتنس بعد الفوز في الدور نصف النهائي على الثنائي الياباني توشيهيد ماتسوي وكايتو اوسوغي بنتيجة 2-صفر بواقع 6-2 و6-4.



وسيلاقي المنصوري وجونسون في النهائي المقرر غدا السبت الثنائي الهندي ريثفيك بوليبالي وكالياندا بوناشا الذي ازاح في الدور نصف النهائي الثاني البريطاني بيلي هاريس والاسترالي اكيرا سانتيلان بنتيجة 2-صفر بواقع 7-6 و6-4.





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وكان المنصوري وجونسون ازاحا في الدور ربع النهائي البرتغالي غونسالو اوليفيرا والاسباني اوريول روكا باتايا بنتيجة 2-1 وفي الدور ثمن النهائي البريطاني سكوت دونكون والكندي كيلسي ستيفنسون بنتيجة 2-1.