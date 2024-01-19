Babnet

بطولة Nonthaburi التايلاندية للتنس : التونسي اسكندر المنصوري يبلغ رفقة البريطاني لوك جونسون نهائي مسابقة الزوجي

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 10:16 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تاهل التونسي اسكندر المنصوري والبريطاني لوك جونسون اليوم الجمعة الى نهائي مسابقة الزوجي لبطولة نونثابوري (3) التايلاندية للتنس بعد الفوز في الدور نصف النهائي على الثنائي الياباني توشيهيد ماتسوي وكايتو اوسوغي بنتيجة 2-صفر بواقع 6-2 و6-4.

وسيلاقي المنصوري وجونسون في النهائي المقرر غدا السبت الثنائي الهندي ريثفيك بوليبالي وكالياندا بوناشا الذي ازاح في الدور نصف النهائي الثاني البريطاني بيلي هاريس والاسترالي اكيرا سانتيلان بنتيجة 2-صفر بواقع 7-6 و6-4.

...

وكان المنصوري وجونسون ازاحا في الدور ربع النهائي البرتغالي غونسالو اوليفيرا والاسباني اوريول روكا باتايا بنتيجة 2-1 وفي الدور ثمن النهائي البريطاني سكوت دونكون والكندي كيلسي ستيفنسون بنتيجة 2-1.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280671


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 10:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 10:25 Tunis
All Radio in One    
*.*.*