كاس امم افريقيا لكرة القدم - المجموعة 2 - تعادل مصر وغانا 2-2

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني (2-2) مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار.
وسجل عمر مرموش (69) ومصطفى محمد (74) هدفي المنتخب المصري فيما امضى محمد قدوس (45ز3 و71) هدفي المنتخب الغاني.
وتختتم الجولة الثانية لهذه المجموعة غدا الجمعة بلقاء الراس الاخضر والموزمبيق.
وكان المنتخب المصري تعادل في الجولة الاولى مع نظيره الموزمبيقي 2-2 فيما انهزمت غانا امام الراس الاخضر 1-2
وسجل عمر مرموش (69) ومصطفى محمد (74) هدفي المنتخب المصري فيما امضى محمد قدوس (45ز3 و71) هدفي المنتخب الغاني.
وتختتم الجولة الثانية لهذه المجموعة غدا الجمعة بلقاء الراس الاخضر والموزمبيق.
وكان المنتخب المصري تعادل في الجولة الاولى مع نظيره الموزمبيقي 2-2 فيما انهزمت غانا امام الراس الاخضر 1-2
You knew it, right? 😝— CAF (@CAF_Online) January 19, 2024
It’s Kudus, #GoalOfTheDay ⚽️#TotalEnergiesAFCON2023 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/Ho8TtUr9ww
ترتيب المجموعة الثانية
الراس الاخضر 3 1
مصر 2 2
الموزمبيق 1 1
غانا 1 2
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