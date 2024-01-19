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كاس امم افريقيا لكرة القدم - المجموعة 2 - تعادل مصر وغانا 2-2

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 00:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني (2-2) مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار.
وسجل عمر مرموش (69) ومصطفى محمد (74) هدفي المنتخب المصري فيما امضى محمد قدوس (45ز3 و71) هدفي المنتخب الغاني.
وتختتم الجولة الثانية لهذه المجموعة غدا الجمعة بلقاء الراس الاخضر والموزمبيق.
وكان المنتخب المصري تعادل في الجولة الاولى مع نظيره الموزمبيقي 2-2 فيما انهزمت غانا امام الراس الاخضر 1-2
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ترتيب المجموعة الثانية
الراس الاخضر 3 1
مصر 2 2
الموزمبيق 1 1
غانا 1 2


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