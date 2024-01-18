ارتفاع كميات الحليب نصف دسم المدعم المنتجة والمروجة لتبلغ معدلاتها حاليا 7ر1 مليون لتر يوميا - وزارة التجارة

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الخميس، ارتفاع الكميات المنتجة والمُروّجة من مادة الحليب نصف الدسم المدعم لتبلغ معدلاتها حاليا 7ر1 مليون لتر يوميا.



وأشارت وزارة التجارة، في بلاغ لها، أن ارتفاع كميات الحليب المنتجة يأتي بالتزامن مع دخول الفترة الموسمية لذروة الإنتاج بما ساهم في مزيد تدعيم العرض وتحقيق استقرار السوق حاليا، مشيرة الى أن استرجاع نسق التزويد قد انطلق خلال الفترة الموسمية لتراجع الإنتاج.





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وأرجعت تحسن هذا النسق إلى الإجراءات الترتيبية التي اتخذتها الوزارة منذ بداية من 15 سبتمبر 2023 لدعم العرض بمادة الحليب نصف الدسم المدعم بما يضمن تغطية الحاجيات الخاصة بالاستهلاك العائلي.



وأشارت، ايضا، إلى تنفيذ برامج رقابية مشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات على هذه المادة خاصة ما تعلق بإخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والبيع المشروط وبالتالي حجز أكثر من 195 ألف لتر من هذه المادة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تفعيل جملة من الايقافات وقرارات الغلق للمحلات التجارية.



ودعت الوزارة، في السياق ذاته، مختلف المتدخلين في القطاع إلى تفادي كل الممارسات التي من شأنها إرباك النسق العادي للتزويد والسلوكيات الشرائية للمستهلك والالتزام بعرض الكميات المتوفرة بصفة واضحة للعموم بمحلات البيع.



وحثّت المواطنين إلى عقلنة شراءاتهم والتفاعل مع مصالح الوزارة للإبلاغ على مختلف التجاوزات التي يتم رصدها في الإبان عبر الوسائط التالية:



-الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية : 80100191

-الخط الهاتفي المبسط لمكتب العلاقات مع المواطن : 1872

-البريد الالكتروني: mincom.brc@tunisia.gov.tn





وقد سجلت السوق التونسية، في الأشهر الماضية، نقصا هاما في مادة الحليب المعلب مما أدى الى تهافت التونسيين على شراء هذه المادة في المساحات الكبرى.



ويشار إلى أن تأزم منظومة الألبان في تونس قد تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب إرتفاع أسعار المواد العلفية إثر الجفاف الذي طيلة 4 سنوات الماضية مما أدى الى ارفاع خسائر المربين والتفريط في القطيع