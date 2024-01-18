وزير التربية يشارك في اشغال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية

شارك وزير التّربية، محمد علي البوغديري، في أشغال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية ، الذي انتظم اليوم الخميس، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو.





واكد الوزير الذي يتراس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، خلال اللقاء الذي حضره وزراء وسفراء بعديد الدول العربية، أن تونس تراهن على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره خيارا استراتيجيا، يمكن أن يُحقّق اندماج المجتمع التونسي مع بقية دول العالم.



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كما أكد انخراط تونس الثابت في الجهود الدولية التي تهدف الى الارتقاء بالتعليم من خلال التزامها بمخرجات "قمة تحويل التعليم"، مشيرا، الى أن تونس تخوض غمار اصلاح تربوي شامل انطلق بدسترة المجلس الأعلى للتربية و اطلاق الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم.



واكد أهمية التركيز على التخطيط والاستشراف بغاية النهوض بالتعليم مذكّر بمشروع مدرسة تونس المستقبل الذي أطلقته وزارة التربية تحت شعار "فوق كل ربوة مدرسة حديثة" الذي سيمكّن من ربط 3300 مدرسة بالألياف البصرية عالية التدفق خلال السنة الدراسية الحالية.



من جهته، أشار المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية هشام الشابي، الى ان الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم ساعدت على خلق ديناميكية نقاش وحوار حول القطاع التربوي.