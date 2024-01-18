القبض على مروجين اثنين لمخدّر الهيروين بالمنيهلة وشخص ثالث بالتضامن من أجل شبهة الاعتداء الجنسي على قاصرات

تمكّنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بإقليم أريانة معززة بوحدات التدخل السريع من ضبط مروجين اثنين للمخدرات وبحوزتهما كمية من "الهيروين"، وفق مصدر أمني.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه تم القبض على المروجين الاثنين وحجز كمية الهيروين التي كانت بحوزتهما.

وفي سياق آخر، قبضت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتضامن على نفر يبلغ من العمر 47 سنة من أجل الاعتداء الجنسي على قاصر، إثر الاشتباه في اعتدائه على 3 فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 8 سنوات و14 سنة.



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وقد ألقي القبض على المشتبه به، وهو عم الفتيات القاصرات ومحل تفتيش من أجل ترويج مادة مخدرة، إثر مداهمة منزله الكائن بحي 18 جانفي بالتضامن، أين عُثر كمية من القنب الهندي وميزان صغير الحجم واقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات واسلحة بيضاء وهواتف جوالة وعملة اجنبية.