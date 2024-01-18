Babnet

القبض على مروجين اثنين لمخدّر الهيروين بالمنيهلة وشخص ثالث بالتضامن من أجل شبهة الاعتداء الجنسي على قاصرات

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 18:34 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تمكّنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بإقليم أريانة معززة بوحدات التدخل السريع من ضبط مروجين اثنين للمخدرات وبحوزتهما كمية من "الهيروين"، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه تم القبض على المروجين الاثنين وحجز كمية الهيروين التي كانت بحوزتهما.
وفي سياق آخر، قبضت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتضامن على نفر يبلغ من العمر 47 سنة من أجل الاعتداء الجنسي على قاصر، إثر الاشتباه في اعتدائه على 3 فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 8 سنوات و14 سنة.
...

وقد ألقي القبض على المشتبه به، وهو عم الفتيات القاصرات ومحل تفتيش من أجل ترويج مادة مخدرة، إثر مداهمة منزله الكائن بحي 18 جانفي بالتضامن، أين عُثر كمية من القنب الهندي وميزان صغير الحجم واقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات واسلحة بيضاء وهواتف جوالة وعملة اجنبية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280644


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée-Bissau CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:38 Tunis
All Radio in One    
*.*.*