إلقاء القبض على 5 محكومين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بعدد من الجهات بالبلاد، مؤخرا، من إلقاء القبض على 5 مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنتين و3 سنوات.



وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم، الوحدات الاستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بنابل وقرمبالية وتونس وبنزرت ومختلف مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالقيروان بمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب جهويا تمكنت من إلقاء القبض على العناصر المفتش عنها مشيرة إلى أنها بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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