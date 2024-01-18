الاتحاد المنستيري يفسخ عقد لاعبه محمد امين النفزي

اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع "الفايسبوك" عن فسخ عقد الظهير الايمن لفريق اكابر كرة القدم محمد أمين النفزي بالتراضي بين الطرفين.

وكان الاتحاد المنستيري ضم محمد أمين النفزي (32 عاما) خلال شهر اوت الفارط.

وسبق لمحمد امين النفزي ان تقمص الوان عدة اندية على غرار نادي حمام الانف والترجي الرياضي والملعب القابسي واتحاد بنقردان وهلال الشابة.

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