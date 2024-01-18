تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل ينظّم ندوة جهوية حول مكافحة الهجرة غير النظامية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية

ببادرة من الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، انطلقت، اليوم الخميس، بولاية تطاوين، فعاليات ندوة جهوية حول الطرق القانونية للهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وحضور عدد من ممثلي الهياكل والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالجهة.

وقال كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، الشريف بريني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "هذه الندوة المتواصلة ليومين، تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية النقابية برمجها الإتحاد، وقد تم تشريك منظمة العمل الدولية ومجموعة المنظمات والهياكل الوطنية في هذا اللقاء باعتيار أهمية موضوع الهجرة وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على الجهة، ومن أجل تعميق فهم ومعالجة هذه القضية والخروج بتوصيات هامة".

وأضاف أن ولاية تطاوين شهدت مؤخرا أكبر موجة للهجرة غير النظامية عبر خط البلقان، ما أفضى إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، معتبرا أنّ الدولة تتحمل بشكل مباشر مسؤولية هذه الموجة التي أثرت في النسيج الاجتماعي لجهة تطاوين بشكل كبير، وخاصة بعد عدم إيفائها بمسؤولياتها منذ توقيع اتفاقين مع محتجي الكامور (2017 و2020)، وهو ما خلّف أيضا غضبا في صفوف شباب الجهة الذين لم يجدوا خيارا سوى مغادرة البلاد بحثا عن فرص أفضل، حسب تعبيره.

وأوضح بريني، أن الندوة تطرقت إلى الأسباب الرئيسية التي دفعت بأكثر من 12 ألف مهاجر غير نظامي (رقم غير رسمي) إلى مغادرة البلاد بحثا عن فرص للشغل، والكامنة بالأساس في غياب آفاق التنمية وفرص التشغيل في تطاوين، رغم ما تزخر به الجهة من موارد تنموية مهمة مثل النفط والغاز والجبس الذي يعتبر من اهم الطاقات الإستخراجية الواعدة (تحتل تطاوين مركزا عالميا متقدما من حيث مخزون الجبال من الجبس).



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وأبرز أن الندوة ناقشت جملة من العيّنات التي هاجرت والأسباب التي دفعتها للقيام بذلك وخاصة هجرة العائلات التي تعتبر ظاهرة جديدة بالجهة أثّرت على البنية الاجتماعية للعائلة، مشيرا إلى أنّ تطاوين سجّلت الرقم الأكبر من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين عبر الطرق المختلفة، وهو ما خلف نقصا ملحوظا لفئة الشباب في الجهة.

وعبّر، في الوقت نفسه، عن استغرابه من كمّ الأموال التي دفعها المهاجرون في الرحلات غير النظاميّة، حيث تجاوز سعر الرحلة 20 ألف دينار، وهو ما يطرح عدة تساؤلات خاصة في ما يتعلق بالجهات المنظّمة لهذه الرحلات، وفق تعبيره.

وحول التوصيات التي من المنتظر أن تفرزها هذه الندوة، أفاد البريني بأن الخبراء مطالبون على امتداد يومي الندوة بالخروج بتوصيات تتم مناقشتها للوصول إلى آليات علاج حقيقية لملف الهجرة، وعلى الدولة في هذا المستوى أن تلعب دورا رئيسيا خاصة في ما يتعلق بالاعتراف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للمهاجرين النظاميين وغير النظاميين على حد السواء.

وحضر الندوة مجموعة من ممثلي المنظمات الوطنية على غرار ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وممثلي كل من الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وإتحاد المرأة، وتم الاتفاق على الخروج بتوصيات سترفع إلى السلط الوطنية والجهوية حول موضوع الهجرة وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على تونس عامة وعلى جهة تطاوين خاصة.