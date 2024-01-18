رئيس الحكومة يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين خلال اليوم الختامي لمنتدى دافوس

أجرى رئيس الحكومة أحمد الحشاني ، الخميس، خلال اليوم الختامي لمشاركته في أشغال الدورة 54 للمنتدى العالمي الاقتصادي، لقاء مع هيلدا شفاب، شريك مؤسس لمنتدى دافوس ورئيسة "مؤسسة شفاب لريادة الأعمال ذات البعد الاجتماعي"، تم التطرق خلاله إلى واقع التعاون مع المؤسسة بتونس، لا سيما في مجال تشجيع الشباب على بعث المشاريع.



وقد أعربت شفاب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عن الاهتمام الكبير لمؤسستها للتقدم الذي أحرزته تونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى رغبة مؤسستها في برمجة أنشطة خلال الفترة القادمة بتونس.





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ومن جانب آخر، أجرى الحشاني لقاء مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية فيولا أمرد، حيث ثمن الجانبان المستوى الجيد للعلاقات الثنائية، لا سيما في الميدان الاقتصادي والتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهجرة.



كما تطرق رئيس الحكومة إلى ملف الأموال المنهوبة والمجمدة بسويسرا، مؤكدا على الأولوية التي توليها بلادنا لاسترجاع هذه الأموال.



ومن جانبها أكدت رئيسة الكنفدرالية السويسرية على أن بلادها تتقاسم مع تونس نفس قيم الحرية وحقوق الإنسان والسلام، إضافة إلى المقاربة متعددة الأبعاد لموضوع الهجرة. كما أبدت اهتمامها بالتقدم الحاصل على مستوى العديد من المؤشرات الاقتصادية ببلادنا.

ويقود رئيس الحكومة وفد تونس في أشغال هذا المنتدى الذي تم افتتاح أعماله يوم الاثنين الفارط في دافوس. ويرافقه في هذا الحدث الدولي وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.

ومن جانب آخر، أجرى الحشاني لقاء مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية فيولا أمرد، حيث ثمن الجانبان المستوى الجيد للعلاقات الثنائية، لا سيما في الميدان الاقتصادي والتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهجرة.كما تطرق رئيس الحكومة إلى ملف الأموال المنهوبة والمجمدة بسويسرا، مؤكدا على الأولوية التي توليها بلادنا لاسترجاع هذه الأموال.ومن جانبها أكدت رئيسة الكنفدرالية السويسرية على أن بلادها تتقاسم مع تونس نفس قيم الحرية وحقوق الإنسان والسلام، إضافة إلى المقاربة متعددة الأبعاد لموضوع الهجرة. كما أبدت اهتمامها بالتقدم الحاصل على مستوى العديد من المؤشرات الاقتصادية ببلادنا.ويقود رئيس الحكومة وفد تونس في أشغال هذا المنتدى الذي تم افتتاح أعماله يوم الاثنين الفارط في دافوس. ويرافقه في هذا الحدث الدولي وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.