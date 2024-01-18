صفاقس: المركز الفنـي للتعبئة والتغليف يعلن عن إنطلاق المناظرة الوطنية لاختيار أحسن العبوات لسنة 2024

أعلن المركز الفني للتعبئة والتغليف خلال لقاء حواري تفاعلي إنتظم اليوم الخميس في صفاقس ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، عن إطلاق المناظرة الوطنية لأحسن العبوات لسنة 2024.

وأشارت مديرة التسويق بالمركز الفني للتعبئة والتغليف، هاجر فنيش بن مامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تطوير صبغة مناظرة أحسن العبوات بالنسبة لسنة 2024 من خلال إدخال تحويرات في مقاييس المشاركة فيها سواء بالنسبة لمن يصنع العبوة ومن يصممها ومن يستعملها، معتبرة أنّه من المهم أن يشارك الصناعيون والمصدرون في هذه المناظرة ليس فقط من أجل الحصول على جوائز بل من أجل مزيد كسب ثقة الحريف، وفق تقديرها.

وأوضحت أن مسألة التعبئة والتغليف تتطلب أساسا وضع كراس شروط تقنية يجب إتباعها من قبل كل المتدخلين في حلقة التعبئة والتغليف وتثقيف المستهلك في كيفية إستعمال المواد المعلبة، وذلك بهدف ضمان الربح المالي وجودة المنتوج بالنسبة للصناعيين والمصدرين.

وأشارت إلى المركز الفنـي للتعبئة والتغليف، الذي أحدث منذ سنة 1996 تحت إشراف وزارة الصناعة، يعد أول مركز في شمال إفريقيا، وهو عضو في المنظمة العالمية للتغليف منذ سنة 1998، ويشتغل على مرافقة المؤسسات في مجال التعبئة والتغليف، ويعتبر مركزا تقنيا بإمتياز، حيث يحتوي على مخابر تقنية في مختلف المواد (بلاستيك وحديد وبلور)، ومخابر ذات علاقة بالمنتوجات الغذائية، فضلا عن مخبر خاص بالمواد القابلة للتحلل تم تدشينه في شهر سبتمبر 2023.



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وبخصوص إمكانية إحداث فرع للمركز في ولاية صفاقس، قالت ذات المتحدثة إنه "من الصعب جدا إحداث مخابر مماثلة في صفاقس وذلك نظرا لحجم الإستثمار الكبير الذي كلّفه إحداث تلك المخابر في المركز الفني للتعبئة والتغليف بالعاصمة"، وفق تعبيرها.

ومثّل هذا اللقاء الحواري التفاعلي بين ممثلي المركز الفنـي للتعبئة والتغليف وعدد من الصناعيين والمصدرين، مناسبة لفهم الإحتياجات والتحديات والمتغيرات التي تواجهها الشركات الناشطة في المجال، وإلى تحسين حلول التغليف والطباعة المستخدمة وتطوير مختلف وظائفها، وتقديم خدمات المركز (التحاليل والتجارب، الإحاطة والإرشاد، والتكوين، والتصميم، واليقظة الإستراتجية... وغيرها)، ولتبادل المعلومات بشأن إحتياجات الصناعيين والحلول التي يقترحها المركز للنهوض بقطاع التعبئة والتغليف والطباعة بصفاقس.





