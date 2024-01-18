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كاس امم افريقيا لكرة القدم: صرف مكافأة مالية لمنتخب ناميبيا بعد الانتصار التاريخي على تونس

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 15:11 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم, روبرت شيموشيلي عن صرف 150 ألف دولار ناميبي حوالي 7 آلاف دولار أمريكي
لكل لاعب بعد الفوز التاريخي على تونس بنتيجة (1-0), في مقابلة تدخل لحساب الجولة الأولى (المجموعة الخامسة) في نهائيات كأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024) الجاري بالكوت ديفوار (13 جانفي-11 فيفري).
وسجل هدف الفوز لمنتخب ناميبيا المهاجم ديون هوتو في الدقيقة (88) مستغلا هفوة في دفاع تونس, ليحقق بذلك المنتخب الناميبي أول فوز له في تاريخ مشاركاته الاربع في نهائيات العرس الافريقي.
وقال شيموشيلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الناميبي لكرة القدم: " لقد تركتم عائلاتكم من أجل هذه المهمة (...) وضعتم كل تركيزكم في البطولة, لكي تجعلوننا فخورين, الشعب الناميبي يشكركم على صناعة التاريخ".
...

وحث رئيس الاتحاد كل الجماهير القادرة على مساندة منتخبها بأي وسيلة ممكنة ان لا تتأخر عن ذلك لكي يتمكن المنتخب من تحقيق نتائج ايجابية اخرى في هذا العرس القاري.


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