ارتفاع عمليات الإجهاض في تونس إلى حوالي 20 ألف عملية سنة 2023

كشف الأخصائي النفساني والمدير بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محسن حسّان، عن ارتفاع حالات الإجهاض في تونس في المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام لتبلغ حوالي 20 ألف عملية إجهاض سنة 2023.



وأكد حسان في تصريح ل(وات) على هامش ندوة وطنية انعقدت أمس الأربعاء، حول العائلة المهاجرة، تحت شعار "الأوضاع الاجتماعية للعائلة المهاجرة "، أن عدد عمليات الإجهاض كان أقل مما وقع تسجيله العام الماضي، مرجعا أسباب ارتفاعها إلى تأخر سن الزواج عند الشباب والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والنزوع الشباب نحو الهجرة وغيرها.





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وتعد تونس من أولى الدول العربية التي اعترفت بحق الاجهاض للنساء بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1973 وهو حق يشمل النساء المتزوجات والعازبات والفتيات القصر بترخيص من الولي الشرعي.