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التنس: الروسية بلينكوفا تطيح بالكازاخستانية ريباكينا في كبرى مفاجئات بطولة أستراليا المفتوحة

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 14:01 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكنت اللاعبة الروسية آنا بلينكوفا المصنفة 57 عالميا من ازاحة الكازخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة الثالثة عالميا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات "الغراند سلام" الأربعة، في كبرى مفاجآت البطولة.
وفازت اللاعبة الروسية على نظيرتها الكازخستانية بمجموعتين لواحدة في ساعتين و46 دقيقة، تفاصيلها 6 - 4 و4 - 6 و7 - 6.
وشهدت المباراة حماسا كبيرا خصوصا في شوط كسر التعادل "التاي بريك" الذي حسمته اللاعبة الروسية لصالحها بنتيجة 22 - 20.
وستلاقي الروسية آنا بلينكوفا في الدور الثالث الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 31 عالميا التي تغلبت بدورها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 42 عالميا بمجموعتين دون رد.
...

يذكر أنّ ريباكينا المتوجة في 2022 ببطولة ويمبلدون هي وصيفة نسخة العام الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة التي فازت بها في 2023 البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا.


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