صيد بحري: لقاءات مهنية تونسية جزائرية من 8 الى 11 فيفري بمدينة وهران بالجزائر

ستشهد مدينة وهران بالجزائر عقد لقاءات مهنية، تونسيّة جزائرية تهم قطاع الصيد البحري وإنتاج تربية الأحياء المائية والأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، في الفترة من 8 الى 11 فيفري 2024، وذلك ببادرة من مركز النهوض بالصادرات عن طريق تمثيليته التجارية في الجزائر.



وستشكل هذه المهمّة، وفق المصدر ذاته، التّي ستتم على هامش الدورة التاسعة للمعرض الدولي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية "سيبا 2024"، فرصة للشركات التونسيّة المتخصّصة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، لعرض منتجاتها وتشبيك علاقات شراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.





...



ويتضمن برنامج المهمّة الإقتصاديّة، زيارة استكشافية للمعرض التجاري "سيبا 2024"، ولقاءات مهنية مع شركاء جزائريين محتملين، اضافة الى زيارة المؤسسات ومواقع الانتاج.