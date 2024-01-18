Babnet

صيد بحري: لقاءات مهنية تونسية جزائرية من 8 الى 11 فيفري بمدينة وهران بالجزائر

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 13:16 قراءة: 0 د, 31 ث
      
ستشهد مدينة وهران بالجزائر عقد لقاءات مهنية، تونسيّة جزائرية تهم قطاع الصيد البحري وإنتاج تربية الأحياء المائية والأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، في الفترة من 8 الى 11 فيفري 2024، وذلك ببادرة من مركز النهوض بالصادرات عن طريق تمثيليته التجارية في الجزائر.

وستشكل هذه المهمّة، وفق المصدر ذاته، التّي ستتم على هامش الدورة التاسعة للمعرض الدولي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية "سيبا 2024"، فرصة للشركات التونسيّة المتخصّصة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، لعرض منتجاتها وتشبيك علاقات شراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.

...

ويتضمن برنامج المهمّة الإقتصاديّة، زيارة استكشافية للمعرض التجاري "سيبا 2024"، ولقاءات مهنية مع شركاء جزائريين محتملين، اضافة الى زيارة المؤسسات ومواقع الانتاج.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280608


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée-Bissau CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:18 Tunis
All Radio in One    
*.*.*