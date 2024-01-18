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كاس العالم - الفيفا تطرح مناقصة لبث نسختي 2026 و2030

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 13:18 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح مناقصة لبيع حقوق البث التلفزيوني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ لوسائل الإعلام من اجل تغطية فعاليات نسختي كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.
وذكرت الهيئة المسيرة لكرة القدم العالمية عبر موقعها الرسمي امس الأربعاء أنها تهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير, وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشجعين في كأس العالم.
وأضافت الفيفا أنه تم تحديد يوم 20 فيفري المقبل كحد أقصي لتقديم الوسائل الراغبة في الحصول علي حقوق البث التليفزيوني لنسختي المونديال المقبلتين موضحة أنه "من خلال بيع الحقوق الإعلامية لبطولات كرة القدم, فان الاتحاد الدولي يحقق دخلا ضروريا لدعم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم".


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