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تطاوين: اضراب حضوري لاعوان واطارات الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط في البرمة اليوم وغدا

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 10:31 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ينفذ اعوان واطارات الشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط "سيتاب"، اضرابا حضوريا في حقل البرمة بصحراء تطاوين، بداية من منتصف الليلة الماضية (ليلة الاربعاء الخميس) وذلك طيلة يومين (18 و19 جانفي الجاري)، بعد فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت اول امس الثلاثاء بمقر الولاية.

واصدر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين بلاغا خاصا بتراتيب الاضراب، تحصل صحفي "وات" على نسخة منه، دعا فيه منظوريه بالشركة الى المحافظة على سلامة المحطات الحساسة والمحافظة على الحد الادنى من الاعوان وذلك في مصلحة السلامة والصحة المهنية، ومحطة تصفية الزيت، ومحطة ضخ المياه ومحطة تحلية المياه ومحطة بئر 406
كما دعا الاتحاد المضربين الى تجمع عمالي والى حضور الاجتماع العام لتقديم مقترحاتهم
...

وكان الاتحاد الجهوي للشغل، قد اعلن عن شن هذا الاضراب يومي 6 و7 سبتمبر الماضي في برقية اصدرها يوم 24 اوت الماضي، في حال لم يقع الاستجابة الى المطالب، ومن ابرزها تفعيل محاضر الاتفاق الممضاة، وخاصة منها محضر جلسة 28 افريل 2023 وتمكين العمال من زي الشغل لسنوات 2019 / 2020 / 2021 / 2022 /2023، وايجاد حل جذري للاعاشة والتموين، وتسوية وضعية الاعوان حسب القائمات المقدمة من الطرف النقابي للادارة ومراجعة التسقيف في التدرج المهني.


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