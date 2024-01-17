بعد فوزه العريض على كينيا ( 59 - 18 ) - رقم قياسي جديد في رصيد المنتخب التونسي لكرة اليد

كاس امم افريقيا حقق المنتخب الوطني التونسي للأكابر لكرة اليد اليوم رقما قياسيا جديدا في تاريخ مشاركاته في مسابقة كأس إفريقيا للأمم للرجال بتحقيقه أعرض إنتصار من ناحية فارق الأهداف ( 59 - 18 ) على حساب نظيره الكيني في افتتاح البطولة الافريقية لكرة اليد وكذلك من حيث عدد الأهداف المسجّلة، .

كما انه انهى الشوط الأول من المباراة باسبقية تاريخية ( 27 / 04) .

وحطم زملاء "العميد" مصباح الصانغي الرقم القياسي السابق للمنتخب 51 / 12 الذي سجله في مباراته امام منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس امم إفريقيا 2000 حسب مصدر من الجامعة التونسية لكرة اليد.





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ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد يملك افضل رصيد من التتويجات باللقب الافريقي ( 10 مرات).