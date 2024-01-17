جندوبة: الاحتفاظ بعون أمن بشبهة الإعتداء بالعنف الشديد على شخص في محل عمله

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بعون أمن بشبهة الاعتداء على شخص في محل عمله، وذلك إثر شكوى تقدّم بها أحد المستثمرين الشبان واتهم فيها العون المذكور بالاعتداء عليه بالعنف الشديد داخل وأمام محل عمله، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بذات المحكمة، صلاح الدين الراشدي، لوكالة تونس افريقيا للانباء.



من جانبه، أدان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة في مراسلات وجهها، اليوم الأربعاء، لوالي جندوبة ومدير إقليم الامن الوطني بالجهة، الاعتداء الذي تعرض له أحد المستثمرين الشبّان بمقر عمله الأسبوع المنقضي من طرف أحد اعوان الامن وما خلّفه له من أضرار جسدية وصفت بالجسيمة، وفق ما أكده، رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

كما أعرب الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي مساء أمس الثلاثاء عن مخاوفه التي وصفها بالشديدة من توسع مثل هذه الاعتداءات التي تطال وبأشكال مختلفة المستثمرين المحليين، دون تدخلات ناجعة لإنهائها ووضع حدّ لهــا وفق نص البيان.



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وطالب الاتحاد وزير الداخلية بـ" التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات التي تطال المستثمرين وأصحاب المؤسسات بمختلف احجامها بولاية جندوبة، وحمايتهم وحماية مؤسساتهم التي بذلوا من اجلها جهود كبيرة رغم ما تمر به البلاد من أزمات وما يطال مثل هذه المؤسسات من هزّات، وفق ما ورد في نص البيان.

وأعرب عن إكباره، في الوقت نفسه، لموقف النيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث في الموضوع، داعية إياها الى الكشف عن مآل القضايا المماثلة المتعلقة بمستثمرين سواء تعلق الامر بالأمنيين أو بغيرهم من ممثلي الجهات الرسمية.

ووفق ما أكده الشاكي المتضرر، فان وزير الداخلية أوفد اليوم فرقة من التفقدية العام الى مدينة جندوبة والتي اتصلت به واستمعت اليه والى والده، على حدّ قوله.