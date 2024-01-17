قابس : الشروع في التصدي لظاهرة الاستحواذ على الأرصفة ببلدية قابس



قابس 17 جانفي (وات / مكتب قابس) تنفيذا لمخرجات اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية المنعقد يوم 15 جانفي 2024، شرعت الشرطة البلدية بقابس وبلدية المكان، اليوم الاربعاء، في تنفيذ حملة خاصة بمقاومة ظاهرة الاستحواذ على الأرصفة وشمل المجهود في اليوم الاول للحملة شارع محمد علي بقابس المدينة.



وتمت اعادة رصيف الشارع الى وضعه المعهود بعد أن تمت ازالة كل مظاهر التعدي عليه من قبل أصحاب المتاجر والمقاهي ليتمكن بذلك من جديد المارة من السير فيه.



...





وقد قام أعوان الشرطة البلدية في هذه الحملة بحجز 32 كرسيا و05 طاولات وجهاز تبريد وفرنا حديديا وعلامتين اشهاريتين من أجل استغلال الرصيف بدون رخصة كما قاموا بتحرير 19 محضر مخالفة صحية من الصنف الثاني ( 60 دينارا) من أجل الاستغلال المفرط للرصيف العام.



وستتواصل الحملة الجهوية لمقاومة ظاهرة الاستحواذ على الأرصفة بمختلف شوارع وفضاءات بلدية قابس وسيشمل هذا المجهود يوم الغد شارع صلاح الدين الأيوبي بقابس الجنوبية كما ستشمل هذه الحملة مختلف مناطق الجهة.



وكان المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط قد أشرف يوم أمس الثلاثاء 16 جانفي 2024 على جلسة أمنية حول التصدي لظاهرة الاستحواذ عل الأرصفة شدد فيها على تطبيق القانون على الجميع وعلى تحرير كل الأرصفة التي تم الاستحواذ عليها مبينا أن هذه الأرصفة مخصصة للمارة وليست ملكا لأصحاب المتاجر والمقاهي الذين عمدوا الى الاستحواذ عليها وأدخلوا عليها تحويرات لجعلها تتلائم من أنشطتهم التجارية.