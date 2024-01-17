سيدي بوزيد: حجز كميات من الزيت المعروف بزيت "القرنة" غير الصالح للاستهلاك

حجز فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 1200 لتر زيت زيتون "قرنة" غير صالح للاستهلاك، و1600 لتر زيت زيتون صالح للاستهلاك، وذلك إثر معاينته لكميات من الزيت على متن سيارتين بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد.



وأوضح رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، يوسف حمدوني، في تصريح لوكالة تونس غفريقيا للأنباء، أن زيت "القرنة" مستخرج من فواضل رحي الزيتون(الفيتورة) ويقع خلطه مع زيت الزيتون ويسوّق على أنه زيت الزيتون البكر الممتاز وهو غير صالح للاستهلاك، وفق تأكيده.





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وأشار إلى تم اتخاذ ما يستوجب قانونا في شأن الكميات المحجوزة، داعيا إلى التزود بزيت الزيتون من النقاط المرخصة والخاضعة للمراقبة الصحية، وهو ما تؤكده الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد باستمرار اجتنابا للغش و للحفاظ على صحة المواطنين.