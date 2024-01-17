المصادقة علي إحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية الصناعية بسيدي ثابت

في إطار التسريع في إنجاز المشاريع العمومية، انعقدت اليوم الأربعاء ببلدية سيدي ثابت جلسة للمصادقة علي إحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية الصناعية علي المنطقة المحددة بمثال الأشغال المختلفة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز قصد تركيز قطب تكنولوجي بسيدي ثابت.



وانعقدت الجلسة التي أشرف عليها الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي ثابت سليم الحكيمي، إطارات البلدية وكافة ممثلي الوزارات المعنية.





...



وسيمكن هذا القطب من إحداث نقلة نوعية لمدينة سيدي ثابت وما جاورها لما له من تأثير إيجابي علي تحقيق التنمية المحلية بالجهة.