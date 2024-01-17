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كأس آسيا قطر 2023.. المنتخبان اللبناني والصيني يتعادلان من دون أهداف

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 16:20 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تعادل المنتخب اللبناني ونظيره الصيني بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الثمامة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.
وحصل المنتخب اللبناني على أول نقطة بعد خسارته في مباراة الافتتاح أمام قطر بثلاثة أهداف دون رد، بينما رفع منتخب الصين رصيده للنقطة الثانية بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام طاجيكستان من دون أهداف.
ويختتم المنتخبان مشوارهما في دور المجموعات يوم 22 جانفي الجاري، عندما يلعب لبنان أمام طاجيكستان على ملعب جاسم بن حمد، وتلتقي الصين مع قطر في ملعب خليفة الدولي.

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