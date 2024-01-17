كأس افريقيا للأمم 2023+1: الاصابة تحرم اللاعب طه ياسين الخنيسي من مواصلة المشاركة مع المنتخب التونسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن انتهاء مشاركة المهاجم طه ياسين الخنيسي مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس افريقيا للأمم الجارية حاليا بكوت ديفواربسبب الاصابة الحادة التي تعرّض لها في بداية المبارة أمام المنتخب الناميبي امس الثلاثاء لحساب الجولة الاولى من منافسات الدور الاول (المجموعة الخامسة).

وقالت الجامعة أنّ كشوفات الرنين المغناطيسي أثبتت تعرض طه ياسين الخنيسي، مهاجم الكويت الكويتي، للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة مما ستحرمه من مواصلة المشاركة في النهائيات القارية.

يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد استهل مشواره في نهائيات كأس افريقيا للأمم بخسارة غير متوقعة أمام نظيره الناميبي بنتيجة هدف دون رد.

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