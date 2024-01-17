Babnet

كأس افريقيا للأمم 2023+1: الاصابة تحرم اللاعب طه ياسين الخنيسي من مواصلة المشاركة مع المنتخب التونسي

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 13:56 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن انتهاء مشاركة المهاجم طه ياسين الخنيسي مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس افريقيا للأمم الجارية حاليا بكوت ديفواربسبب الاصابة الحادة التي تعرّض لها في بداية المبارة أمام المنتخب الناميبي امس الثلاثاء لحساب الجولة الاولى من منافسات الدور الاول (المجموعة الخامسة).
وقالت الجامعة أنّ كشوفات الرنين المغناطيسي أثبتت تعرض طه ياسين الخنيسي، مهاجم الكويت الكويتي، للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة مما ستحرمه من مواصلة المشاركة في النهائيات القارية.
يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد استهل مشواره في نهائيات كأس افريقيا للأمم بخسارة غير متوقعة أمام نظيره الناميبي بنتيجة هدف دون رد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280559


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Maroc CAN_2024 - Tanzanie CAN_2024
 CAN_2024  21:00 RD Congo CAN_2024 - Zambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 14:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 14:41 Tunis
All Radio in One    
*.*.*