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التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تجاوزت 7 مليار دينار وغطت 65 بالمائة من الدين الخارجي

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 12:54 قراءة: 0 د, 29 ث
      
منير الخربي: أفاد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي ان التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تجاوزت ال7 مليار دينار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من سنة 2023.

وأكد منير الخربي في تصريح على هامش ندوة وطنية حول العائلة المهاجرة تحت شعار "الأوضاع الإجتماعية للعائلة المهاجرة" نظمها ديوان التونسيين بالخارج اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن تلك التحويلات ساهمت في رفع قيمة المدّخرات من العملة الأجنبية وغطّت 65 بالمائة من الدين الخارجي.

...

جدير بالاشارة الى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يبلغ نحو مليوني تونسي، بحسب ما أكده المدير العام لديوان التونسيين بالخارج.


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