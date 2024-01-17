قبلي: اختتام دورة تكوينية ضمن برنامج تعزيز قيادة النساء والفتيات في الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد

اختتمت، اليوم الأربعاء، بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز من ولاية قبلي، دورة تكوينية حول هيكلة المشاريع والانشطة المدرة للدخل، نظّمها لفائدة 15 حرفية من الجهة ممثلو برنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن برنامج "تعزيز قيادة النساء والفتيات في الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد" الذي ينجز بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية.



وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية، عبد الكريم معالي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يهدف لتعزيز قدرات روّاد الاعمال بولايتي قبلي والكاف وقد تم خلال هذه الدورة التركيز على كيفية انجاز المشاريع الحرفية وتطويرها وعدم التخلي عنها بسبب التداعيات التي تسببت فيها جائحة "كورونا".

وأبرز أن تكوين الحرفيات شمل بالاساس مرحلة تجسيد الفكرة على ارض الواقع، ثم الشروع في الانتاج، تليها مرحلة التسويق وهو ما يضمن استمرارية المشروع وتجاوز العقبات التي قد تعترضه، وفق تقديره.



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ومن ناحيتهن، اشارت بعض الحرفيات المشاركات في هذه الدورة التكوينية إلى ان حالة الركود الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة "كورونا" اثرت على الكثير من الحرف بسبب تراجع القدرة على تسويق المنتوج، وأكدن أن مشاركتهن في هذه الدورة مكنتهن من التعرف على سبل تجاوز تداعيات مثل هذه الجوائح والمحافظة على مشاريعهن والسعي الى تطويرها من خلال تشبيك العلاقات فيما بينهن.

ودعين بالمناسبة الى العمل على تقريب المواد الاولية من الحرفيات وتسهيل مشاركتهن في المعارض لمساعدتهن على مزيد تسويق منتوجاتهن.

