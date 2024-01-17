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القاء القبض على 21 مفتش عنهم من اجل "الانتماء الى تنظيم ارهابي" (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 12:46 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت دوريات مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمختلف مناطق الحرس الوطني ومصالح التوقي من الارهاب مركزيا وجهويا من القاء القبض على 21 شخصا من بينهم عنصرين نسائيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأضاف بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الادارة العامة للحرس الوطني ان هذه العناصر صادرة في شأنهم أحكام سجنية مع النفاذ العاجل. وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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