المكسيك تنسحب من المنافسة على استضافة أولمبياد 2036

أعلنت ماريا خوسيه ألكالا رئيسة اللجنة الأولمبية المكسيكية أن بلادها انسحبت من المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة عام 2036، مُرجعة السبب في ذلك إلى "المنافسة الصعبة".



وكان وزير الخارجية السابق مارسيلو إبرارد واللجنة الأولمبية المكسيكية قد أعلنا في أكتوبر 2022 أن المكسيك تعتزم طلب استضافة أولمبياد 2036.





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وسبق للمكسيك استضافة الأولمبياد الصيفي في عام 1968.

وأعلنت كوريا الجنوبية والهند ومصر وقطر أيضا نيتها التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036.

وقالت ألكالا إن بلادها ستدرس فقط التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد الشباب.

وصرحت ألكالا للصحفيين خلال فعالية للجهات الراعية يوم الثلاثاء"أجرينا محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية ورأينا أن المنافسة صعبة للغاية. نبحث ما إذا كان بإمكاننا التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب، حيث ستكون لنا فرصة عظيمة".

وأضافت "سيكون هذا قبل أولمبياد 2036... نحن في محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وأشارت ألكالا إلى أن المكسيك قد تتقدم أيضا بطلب استضافة دورة الألعاب الأمريكية 2027، وذلك بعد أن أبدت ولاية نويفو ليون الواقعة شمال المكسيك، رغبتها في استضافة الحدث.

وكان اتحاد الألعاب الأمريكيتين قد أعلن في وقت سابق من جانفي الجاري أنه جرد مدينة بارانكيا الكولومبية من حق استضافة دورة الألعاب الأمريكية لعام 2027 بعد فشل المدينة في تنفيذ ما نصت عليه العقود الخاصة باستضافة الدورة.

وقالت ألكالا "هناك مساع من نويفو ليون، وهي الوحيدة التي تواصلت معنا. والأمر لا يزال قيد النقاش".