جلسة عمل لمتابعة وضعيات مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني

مثلت متابعة وضعيات مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني محور جلسة عمل انتظمت يوم أمس بتونس باشراف رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي حسب ما اوضحته الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء.



وتناولت الجلسة بالدرس الحلول الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعطلة والتي سجلت فسخ اغلب الصفقات المتصلة بها خلال سنة 2023 لاخلال المقاولات بتعهداتها مما حال دون استكمال انجازها.





...



ويتعلق الامر بمركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود من ولاية تونس، ومركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة من ولاية جندوبة، ومركز التكوين والعمل المستقل ببو سالم من ولاية جندوبة، ومركز التكوين والتدريب المهني بدوز من ولاية قبلي، مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار من ولاية باجة.



وتم الاتفاق خلال الجلسة على استحثاث نسق إعادة طلبات عروض الدراسات والمرور سريعا الى مرحلة تتفيذ الاشغال واقتناء التجهيزات، ورفع التوصيات والمقترحات الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع إلى اللجنة العليا لتسريع تتفيذ المشاريع العمومية بما في ذلك مقترح تعزيز الموارد البشرية بالوكالة التونسية للتكوين المهني في الاختصاصات الفنية المتصلة بالهندسة المدنية والهندسة، حيث يفوق عدد المشاريع الجارية حوالي 137 مشروعا موزعة بين مشاريع بنية اساسية ومشاريع اقتناء تجهيزات منها حوالي 60 مشروعا ذي أولوية للتنفيذ خلال سنتي 2024 و2025.



كما خلصت الجلسة الى ضرورة استكمال إجراءات الانخراط في منظومة "انجاز" التي توفر لوحة قيادة للمشاريع بما سيعزز متابعة تنفيذ المشاريع وتوفير المعلومة الآنية التي تساعد على اخذ القرار بالنجاعة والسرعة المطلوبتين فضلا عن الإسراع بتركيز مكتب لإدارة المشاريع لاضفاء مزيد من النجاعة على متابعة نسق التنفيذ.