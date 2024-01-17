خلال لقائه بمديرة صندوق النقد الدولي: رئيس الحكومة يؤكد ان تونس قد اوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية

اكد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال محادثة جمعته اليوم الثلاثاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا،، "أن تونس قد أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023"، موضّحا "أن البلاد لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024".



وتطرق رئيس الحكومة خلال اللقاء، الى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.





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واستعرض رئيس الحكومة المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الإقتصاد الوطني والسلم الإجتماعي.



واعتبرت مديرة الصندوق أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية.



واوضحت جوجييفا، حسب نص البلاغ، أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل دولة معبرة عن انفتاحها على كل المقترحات في إطار التعاون مع تونس.



ويشارك رئيس الحكومة في أشغال الدورة 54 للمنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس على رأس وفد هام يضم بالخصوص وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة.