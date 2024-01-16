البرلمان يحتضن يومين تحسيسيين للتعريف بخدمة الهوية الرقمية على الجوال

يحتضن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء يومين تحسيسيين للتعريف بخدمة الهوية الرقمية على الجوال MobileID، تنظمهما وزارة تكنولوجيات الاتصال للتعريف بمزاياها ومجالات استعمالها لدى نواب الشعب وكافة الاطارات والعاملين بالمجلس.



وقد تولى ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب القيام بعملية التسجيل للحصول على الهوية الرقمية، بعد أن قدم له القيمون على هذه الخدمة عدة توضيحات حول مراحل التسجيل وكيفية الانتفاع بالخدمات الجديدة ومزاياها.





...



واشار مجلس النواب في بلاغ له اليوم الثلاثاء الى ان رئيس مجلس نواب الشعب اكد بالمناسبة الاهمية التي تكتسيها الهوية الرقمية وايحابياتها، ولاسيما من حيث ضمان الولوج الآمن للبوابات الحكومية والخدمات الالكترونية واستخراج الوثائق الادارية عن بعد، داعيا الى الانخراط في هذه المبادرة تماشيا مع التطورات والتحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم وضرورة مواكبتها.



وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الهوية الرقمية تندرج في إطار تحقيق الإدماج الرقمي وتعصير الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين وذلك بتقليل الزمن والجهد المبذول في الحصول على الوثائق الإدارية بما يضمن تعزيز الشفافية وضمان النجاعة والجودة.