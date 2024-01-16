سوسة: تقدم عمليات جني صابة الزيتون بنسبة 85 بالمائة وتقديرات بجني حوالي 37 الف طن

تقدمت عمليات جني صابة الزيتون بولاية سوسة، بنسبة 85 بالمائة، وذلك في ظل تقديرات أولية للصابة بجني حوالي 37 الف طن من الزيتون أي ما يعادل 4ر7 اطنان من الزيت، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة جلال مكادة

ولاحظ مكادة في تصريح لصحفي "وات" اليوم الثلاثاء، ان صابة هذا الموسم تعتبر "أفضل نسبيا" مقارنة بصابة الموسم الماضي، التي لم تتجاوز 27 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 5400 طن من الزيت، واشار الى ان تطور الصابة مقارنة بالموسم الفارط، رغم تواصل مواسم الجفاف، يعود الى كون معظمها متأت من المساحات السقوية، وذكر ان معدل انتاج الزيتون خلال ال10 سنوات الأخيرة قدر بحوالي 70 الف طن من الزيتون



وبين ان انحباس الامطار خلال الفترات الفيزيولوجية التي تكون فيها شجرة الزيتون في حاجة للري، الى جانب قسوة العوامل المناخية التي شهدت ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة في الصائفة الماضية، أثّر بشكل كبير على أشجار الزيتون التي تضرّرت من العطش ونقص المياه



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يذكر ان قطاع الزيتون بولاية سوسة، يلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تمثل غابة الزيتون حوالي 33 بالمائة من المساحة الجملية للولاية، كما تساهم ب 8% من مساحة الزيتون الجملية بالبلاد

وتغطي غابة الزيتون بولاية سوسة حوالي 78000 هك وتعد حوالي 4282340 أصل زيتون منها 474052 أصل زياتين فتية و3445412 زياتين في طور الإنتاج و362396 زياتين هرمة.



عماد