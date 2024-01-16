قفصة: تواصل تنفيذ مشروع تحسين اداء اقليم شركة الصوناد بهدف ترشيد استهلاك الماء

يواصل اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، تنفيذ مشروع تحسين مردودية اداء الشركة بهدف ترشيد استهلاك الماء، وهو مشروع كان قد انطلق السنة الماضية ليتواصل إلى غاية سنة 2028 وذلك بتمويل من الصندوق الألماني للتنمية بكلفة جملية قدرت ب40 مليون دينار، وفق ماذكره مدير اقليم الشركة بالجهة محمد بن عاسي.



واضاف بن عاسي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن عناصر المشروع تشمل تجديد الشبكة القديمة لتزويد الماء الصالح للشرب، على طول 34 كلم بكل من أحياء بقفصة المدينة ومعتمدية سيدي بوبكر ومعتمدية القطار، واشار إلى أن هذا الجانب من المشروع سيساهم في تحسين مردودية الشبكة والاستغلال المحكم للموارد المائية والتحكم في الطلب.

وبين أنه سيتم في إطار نفس المشروع، تغيير 10 الاف عداد معطب، للحد من ظاهرة سرقة الماء الصالح للشرب وتبذيره، وذلك بكامل معتمديات الولاية، واضاف ان الشركة ستعمل أيضا على اقتناء وحدة متنقلة متطورة للبحث عن التسربات المائية غير الظاهرة.



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واشار الى تنفيذ حملات استخلاص الديون المتخلدة لفائدة اقليم الشركة بقفصة من قبل المستهلكين، والتي قدرت بحوالي 30 مليون دينار، مبينا انها انطلقت مؤخرا ولاقت تجاوبا من المواطنين المعنيين بدفع ديونهم خاصة، وتم تمكينهم من تسهيلات في الدفع.