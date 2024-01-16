حجز 6 ألاف قرص مخدر والقبض على 8 مروجين (وزارة الداخلية)

تمكنت الوحدات الأمنية (أمن وطني وحرس وطني)، مؤخرا، من حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة والقبض على مروجيها، في إطار التصدي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المخدرات بجميع أنواعها، وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال.



فقد أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، ألقت القبض على شخصين كانا على متن سيارة، وتمّ العثور لديهما على 1200 قرص مخدر من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي قدره 1500 دينار مُتأت من عائدات الترويج.





وبينت أنه تم إيقاف الشخصين، إثر توفر معلومات تفيد بانخراطهما في مجال ترويج الاقراص المخدرة، حيث تم نصب كمين مُحكم لهما بجهة القباعة من ولاية منوبة، مضيفة أنه بمزيد إجراء جملة من التحريات المعمقة، تبين أن أحد المظنون فيهما يتزود بالأقراص المذكورة من أحد الأطباء بولاية الكاف.وأوردت أنه تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية، التنقل الى ولاية الكاف، وبتفتيش منزل المعني تم حجز 3806 أقراص مخدرة من مختلف الأنواع، و42 حقنة مخدرة و5 قنينات دواء مخدر، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.وجاء في البلاغ ذاته، أن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي يتكون من خمسة أشخاص ناشطين في مجال ترويج المخدرات بكل من حلق الوادي والكرم وقرطاج وقمرت، وحجز 1000 قرص مخدر بحوزتهم، ومبلغ مالي قدره 14 ألف دينار متأت من عائدات الترويج، وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.