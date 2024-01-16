غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم مهمّة إقتصادية إلى بروكسيل خلال فيفري 2024

تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس مهمّة إقتصادية وتجاريّة من 13 وإلى 16 فيفري 2024، إلى بروكسيل (بلجيكا).



وتشمل المهمّة الإقتصاديّة تنظيم منتدى تونسي بلجيكي للأعمال تحت عنوان "تونس: أرض الوعود والفرص".

وسيشارك في فعاليات المنتدى ممثلين عن هياكل ومؤسسات تونسيّة تنشط في مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنسيج التقني والصيدلة والتجميل.



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كما يتضمن برنامج المهمّة الإقتصادية، أيضا، تنظيم ندوات ولقاءات أعمال مباشرة وتشبيك العلاقات فضلا عن تنظيم زيارات لعدد من المواقع.