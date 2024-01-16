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إسترجاع عقارين دوليين فلاحيين بمعتمدية جربة ميدون

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 10:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين أمس، الاثنين، من استرجاع عقارين دوليين فلاحيين بمعتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين تمّ الاعتداء عليهما من طرف الغير والتصرّف فيهما دون وجه قانوني.

ويقع العقار الأوّل بعمادة أركو بينما يتواجد العقّار الثاني بعمادة بني معقل.

...

وجرت عمليّة الإسترجاع على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة بحضور السلط الجهويّة والمحلية والجهات الأمنية ذات العلاقة. وتحوّزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بالعقارين المعتدى عليهما في انتظار إعادة توظيفهما طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

في إطار حرص وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة على حماية ملك الدّولة من كلّ أشكال الاعتداءات.


م/مر/نادية


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