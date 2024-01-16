مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان تفتح أبوابها أمام الشباب من المنقطعين عن التعليم

فتحت مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان أبوابها، أمس الاثنين، للتعريف بأهدافها والخدمات التي تؤمنها لفائدة الشباب من المنقطعين عن الدراسة والمتراوح سنّهم من 14 إلى 18 سنة، وفق بيان لوزارة التشغيل والتكوين المهني.



ويهدف إحداث مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان إلى الإحاطة بالشباب من المنقطعين عن الدراسة وإتاحة الفرصة لهم لإعادة إندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير التوجيه والإحاطة المشخصة لفائدتهم.





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كما يهدف إحداثها إلى تمكينهم من فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية أو التوجه نحو التكوين المهني أو إعدادهم للاندماج في سوق الشغل عبر مختلف البرامج النشيطة للتشغيل وآليات المبادرة الخاصة ومساعدتهم على بناء مشروعهم المهني والاجتماعي.



وتخضع مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان، التي تم إحداثها في إطار التعاون التونسي البريطاني وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إلى إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.



وقد حضر مراسم الافتتاح مدير عام تنمية التكوين المهني ورئيس مشروع مدرسة الفرصة الثانية الأمجد محمود، والمدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة التشغيل

منير الدخلي، والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان وعدد من المسؤولين بالجهة.



يذكر أنه وقع تدشين لأول مرة مدرسة الفرصة الثانية بتاريخ 6 أفريل 2021 بمنطقة باب الخضراء بالعاصمة لإعادة تكوين التلاميذ المنقطعين عن التعليم وإعادة إدماجهم في مسارات تكوينية وتربوية أو إدماجهم في سوق الشغل أو مساعدتهم على بناء مشروعهم المهني والاجتماعي.