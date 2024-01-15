اريانة: أنطلاق الاستعدادات  لاحتضان النهائيات الوطنية للرياضات الجماعية بالقطاع الجامعي

في إطار إستعدادت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة لإحتضان النهائيات الوطنية للرياضات الجماعية بالقطاع الجامعي التي ستنظمها بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية بتاريخ 17 أفريل 2024 انعقدت اليوم الإثنين أولى جلسات العمل بين كل من المندوب الجهوي للشباب والرياضة نزار العوسجي ورئيسة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية.



.وقد تم خلال الجلسة مناقشة برنامج هذه التظاهرة الوطنية وكل الجوانب الفنية واللوجستية المتعلقة بها وسبل تنفيذها في أفضل الظروف.





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وحضر الجلسة المستشار الفني للجامعة كمال العبيدي وإطارات وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية ورئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية.